In campo c’è anche la Bank of England che al momento ha comprato titoli per oltre un quinto del Prodotto interno lordo, una percentuale probabilmente destinata ad aumentare dopo l’annuncio del 9 aprile che finanzierà direttamente il Tesoro per coprire le esig……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le banche centrali stampano moneta per battere il Coronavirus. La classifica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento