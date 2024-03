Le best practices nell’ambito della revisione contabile delle cooperative

Venerdì 22 marzo 2024 alle ore 9,00 incontro all’Hotel Ottagono di Andria

Un appuntamento per gli operatori del settore cooperativo è fissato per Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 09.00, presso la Sala Congressi dell’Hotel Ottagono diAndria.

L’evento si propone di fornire un quadro completo sulle ultime novità riguardanti l’attività dei revisori cooperativi e l’aggiornamento dei Revisori dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI).

“La prima parte dell’incontro – spiega Fedele Santomauro, presidente di Unagraco Trani -, sarà dedicata a esplorare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili predisposti dalle cooperative soggette a revisione. Si tratteranno temi di fondamentale importanza per comprendere le dinamiche interne delle cooperative e le best practices nell’ambito della revisione contabile”.

Nella seconda parte della kermesse – aggiunge Santomauro -, sarà riservato uno spazio specifico per l’aggiornamento dei Revisori Agci. Queste figure professionali rivestono un ruolo chiave nel garantire il rispetto dei principi cooperativi e la corretta gestione delle attività delle cooperative.

Tra le loro responsabilità, vi è quella di fornire consigli e suggerimenti agli organi di direzione e di amministrazione delle cooperative per migliorarne la gestione e promuovere la democrazia interna”.

All’iniziativa interverranno esperti del settore, tra cui, Alberto Muciaccia, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani; Antonio Sabatino, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia; Silvia Paparusso (autorevole figura legale di Andria), Oscarino Spano (consulente del lavoro), Elisabetta Dell’Olio (presidente dell’Agci Bat); Pasquale Pappalardo (residente dell’Agci Puglia), Giovanni Schiavone (presidente nazionale dell’Agci e di General Fond); Alessandro Riccioni (responsabile dell’ufficio revisioni dell’Agci) e Marco Patanè (ufficio revisioni dell’Agci), che contribuiranno ad arricchire il dibattito a.

L’incontro si prospetta come un’occasione per approfondire tematiche di rilievo per il mondo cooperativo e per favorire lo scambio di conoscenze e esperienze tra i partecipanti.

