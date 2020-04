Le borse aprono in ribasso

Partenza in ribasso per Piazza Affari dopo il rimbalzo di ieri pomeriggio; il Ftse Mib ha cercato di ridurre le perdite in avvio per poi assestarsi attorno al -0,9%. Continuano le vendite sui bancari (Unicredit -1,6%, Intesa -1,4%) e anche sugli industriali, dove solo Prysmian (-0,07%) e’ vicina alla parità.

Non si ferma il recupero di Atlantia (+2,48%) sulla scia delle novità sul dossier Autostrade; consolida il balzo di ieri Saipem, che sale dello 0,58% nonostante Goldman Sachs e Citigroup siano scettiche sull’efficacia dei tagli alla produzione di greggio ipotizzati ieri da Donald Trump.

In calo le reti nonostante Deutsche Bank abbia alzato il target price di Snam e Terna;

