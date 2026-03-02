lunedì, 2 Marzo , 26
HomeAttualitàLe borse europee aprono in profondo rosso: Dax -2,43%. A Milano Ftse...
le-borse-europee-aprono-in-profondo-rosso:-dax-2,43%.-a-milano-ftse-mib-2%
Le borse europee aprono in profondo rosso: Dax -2,43%. A Milano Ftse Mib -2%
Attualità

Le borse europee aprono in profondo rosso: Dax -2,43%. A Milano Ftse Mib -2%

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Milano, 2 mar. (askanews) – Dopo un weekend ad alta tensione per l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e le conseguenti rappresaglie su diversi Paesi dell’area da parte della Repubblica islamica, le borse europee aprono in profondo rosso. Il Dax perde il 2,43%, il Ftse 100 lo 0,85%, il Cac40 il 2,34%. Male anche l’Aex di Amsterdam (-1,02%) e l’Ibex di Madrid che crolla del 3,11%.- I timori di una escalation del conflitto in Medio Oriente, pesano sull’avvio di Piazza Affari che apre la prima seduta della settimana in forte calo. Il Ftse Mib ai primi minuti di scambio cede il 2,09% a 46.221 punti, mentre l’All Share cede l’2,25%.

Previous article
Trump: Khamenei ha provato ad uccidermi due volte
Next article
Il petrolio continua a correre: Brent a 80 dollari al barile (+10%)

POST RECENTI

Attualità

In Kuwait diversi aerei militari Usa sono precipitati, equipaggi illesi

Roma, 2 mar. (askanews) – "Diversi aerei da combattimento americani sono precipitati questa mattina" in Kuwait, ha reso noto il ministero della Difesa locale, precisando...
Attualità

L’Iran non negozia, il fronte si allarga: operazione Idf in Libano

Roma, 2 mar. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente si allarga, con l’azione militare congiunta di Stati Uniti e Israele che prosegue in Iran...
Attualità

Il petrolio continua a correre: Brent a 80 dollari al barile (+10%)

Milano, 2 mar. (askanews) – L’escalation del conflitto in Medio Oriente, dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e le conseguenti rappresaglie della Repubblica Islamica,...
Attualità

Trump: Khamenei ha provato ad uccidermi due volte

Roma, 2 mar. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l’Ayatollah Ali Khamenei ha tentato di farlo uccidere due volte, ma Trump...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.