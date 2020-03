Apertura in rialzo per le Borse europee sulla scia della chiusura di Wall Street in attesa dei dettagli del piano di sostegno economico promesso dal presidente Trump per affrontare l’epidemia di coronavirus.

I mercati sono in attesa delle mosse della Bce, dopo che la Boe ha abbassato i tassi di 50 punti base e dopo che la Fed ha tagliato i tassi sui fed funds nel range tra l’1% e l’1,25%. A Parigi il Cac 40 avanza dell’1,72% a 4.716,22 punti. A Londra l’Ftse 100 sale dell’1,70% e a Francoforte il Dax guadagna l’1,32%. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib segna +1,92% a 18.213 punti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento