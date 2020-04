Le Borse europee aprono positive, tranne Milano

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, sulla scia dell’ottimismo sul progressivo allentamento del lockdown. In controtendenza Milano, che risente della decisione di Fitch, annunciata a sorpresa ieri in tarda serata, di tagliare il rating sul debito pubblico dell’Italia a BBB- (un gradino sopra il livello junk), sebbene con outlook stabile. L’attenzione degli investitori è puntata sui direttivi di Fed e Bce, in programma rispettivamente oggi e domani.

In particolare la Fed, che non agirà su un ulteriore taglio dei tassi, potrebbe fornire le tanto attese previsioni sull’economia Usa. La Banca centrale europea avrà invece l’occasione di chiarire meglio la portata del Pepp,

