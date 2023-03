Le Borse europee continuano in rialzo, migliora la fiducia nel settore bancario

Deutsche Bank sale del 4%, limitati gli utili delle Banche italiane

Trend azionario europeo guidato da Milano al rialzo, sostenuto da una ripresa limitata dei titoli finanziari guidati da Deutsche Bank, investitori più ottimisti sulla salute del settore bancario. A Piazza Affari l’indice FTSE Mib sale di 1,12 a 26.181,28 punti, a Francoforte l’indice Dax sale dell’1,06 %, a Londra il FTSE 100 sale dello 0,59% e a Parigi il Cac sale dello 0,86%.

Dopo il grande sell-off di venerdì, i titoli bancari europei sono in rialzo, con l’indice bancario Stoxx 600, che include i principali Istituti di Credito del Vecchio Continente, che ha guadagnato l’1,2%. Deutsche Bank, che venerdì ha chiuso in ribasso dell’8,5%, è in rialzo del 4,04%.

A Milano, dopo una prima fiammata, le banche hanno tagliato gli aumenti dei tassi e titoli simili mentre Prysmian, Terna e Iveco battono i loro listini. Unicredit è cresciuto dello 0,69%, Intesa dello 0,75% e Banco Bpm dello 0,62%. In controtendenza, Montedi Paschi perde l’1,24% dopo la pubblicazione della lista dei consiglieri del MEF.

Le Autorità di regolamentazione statunitensi confermano che la First Citizens Bank acquisterà gran parte della Silicon Valley Bank in bancarotta, con una perdita di 20 miliardi di dollari per depositare fondi assicurativi pagati dalle banche statunitensi.

Le Banche Centrali su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno fatto notizia la scorsa settimana mentre alzavano i tassi di interesse per combattere l’inflazione, nonostante le preoccupazioni che gli aumenti dei tassi potessero minacciare la stabilità finanziaria.

Sul titolo di Stato, il rendimento del BTP decennale è pressoché invariato al 4,01%, mentre lo spread del Bund tedesco di duration corrispondente è di 184 punti base. Il greggio Brent sale dell’1,2% a 75,93 dollari e il West Texas Intermediate, l’equivalente statunitense, aumenta dell’1,3% a 70,18 dollari.

