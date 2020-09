Le Borse europee rimbalzano e Wall Street chiude in rally

AGI – I mercati azionari rimbalzano dopo 4 cali settimanali consecutivi. Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, quelle europee terminano in rally e Wall Street fa altrettanto. Anche il prezzo del petrolio risale, sulla scia dell’azionario.

A Wall Street gli investitori hanno considerato eccessivi i precedenti sell-off e hanno ripreso a comprare, specie i bancari e i tecnologici. Il Dow Jones chiude in rialzo dell’1,51% e il Nasdaq dell’1,87%.

Tuttavia i mercati restano volatili, per l’incertezza sulle elezioni presidenziali Usa, per l’impasse sui nuovi stimoli all’economia americana e per l’aumento dei contagi da coronavirus. Il timore degli investitori è che l’esito del duello tra Donald Trump e Joe Biden possa essere poco chiaro.

