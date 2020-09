AGI – Due tragici incidenti che coinvolsero gli 737 Max nel 2019 furono in parte dovuti alla reticenza dei vertici della Boeing nel condividere dettagli tecnici dei propri velivoli e ad una carente vigilanza da parte della Federal Aviation Administration (Faa). Lo ha stabilito un’inchiesta del Congresso Usa durata 18 mesi. In un rapporto di quasi 250 pagine, la commissione Trasporti della Camera a maggioranza democratica elenca una serie di azioni scorrette nella realizzazione del modello da parte del colosso americano e chiama in causa quella che definisce n causa la “cultura dell’occultamento” e un sistema di regolamentazione che era “fondamentalmente difettoso”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le colpe della Boeing negli incidenti al 737 Max proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento