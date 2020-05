Le conseguenze del coronavirus sui bambini

Anche i bambini, gli adolescenti e giovani adulti possono ritrovarsi ad affrontare gravi complicazioni a causa del Covid-19. E anche per loro, avere malattie pregresse comporta un rischio maggiore, proprio come avviene negli adulti e anziani.

Lo ha ribadito un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Pediatria presso la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School (Usa) in uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Pediatrics.

“L’idea che i bambini siano meno soggetti all’infezione è semplicemente scorretta. Come gli adulti, i più piccoli possono sperimentare complicazioni se sono già debilitati a causa di altre patologie, obesità compresa, ma il rischio esiste anche per chi è in salute.

