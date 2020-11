Le conseguenze della bomba d’acqua sul Crotonese. Ed è ancora allerta

AGI – È allerta rossa per il maltempo in buona parte del Sud Italia, compresa la Calabria e soprattutto il Crotonese colpito ieri da un violento nubifragio. Un centinaio le famiglie ancora evacuate dalle proprie abitazioni e ospitato in strutture turistiche. La Protezione civile ha dichiarato l’allerta rossa su tutta la fascia ionica. A preoccupare maggiormente è l’ingrossamento del fiume Esaro, tenuto costantemente sotto controllo dai tecnici. Si tratta del corso d’acqua che attraversa alcuni quartieri popolari del capoluogo Crotone, come Fondo Gesù e San Francesco, dove nell’alluvione del 1996, che provocò anche sei vittime, si verificarono i danni.

Le precipitazioni hanno ingrossato tutti i corsi d’acqua già al limite dello straripamento.

