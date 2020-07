Le crisi dell’Ue, dalla sedia vuota ai ‘frugali’

La prima fu la crisi della sedia vuota. Non si discuteva di soldi, ma di politica, e nel ruolo del ‘cattivo’ non c’era un calvinista parsimonioso, ma un gigante della storia: Charles De Gaulle. Era il primo luglio del 1965 e Aldo Moro cominciava il suo semestre di presidente di turno della Comunità economica europea che sarebbe stato affondato dalla incrollabile resistenza del presidente francese nella trincea della sovranità nazionale. L’Europa era nata da soli otto anni e sul tavolo c’era la proposta della Commissione per una maggiore integrazione tra i 6 Paesi fondatori (Italia, Francia, Repubblica Federale di Germania,

