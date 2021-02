Le critiche dei gieffini su Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Recita sempre” | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta, si sente esclusa dal gruppo e il suo atteggiamento è stato duramente criticato dai suoi coinquilini. L’accusano di recitare sempre e di fare le sceneggiate. Di studiare ogni mossa a favore di telecamera. Siparietto simpatico con Malgioglio che la “percula” dicendole che è un’attrice fantastica, superiore anche a Sophia Loren, Anna Magnani etc. Insomma, le dice in modo velato che è “falsa” ma lei ringrazia e sorride. Infatti Zia Malgy, dice: “E’ una donna che passa dal sorriso al pianto in un secondo”. Ecco Il Video Mediaset.

