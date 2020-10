Le custodie MagSafe in pelle per iPhone 12 arriveranno Novembre

Durante il keynote “Hi, Speed”, Apple ha presentato diversi nuovi accessori per i modelli iPhone 12 e iPhone 12 Pro, comprese le custodie MagSafe sia in silicone che in pelle insieme ad altri accessori basati sulla nuova tecnologia di ricarica.

Dopo la fine dell’evento, sono comparsi sull’Apple Store online tutti i nuovi accessori MagSafe disponibili per la nuova linea di iPhone 12, eccetto le semplici cover in pelle. Queste infatti, saranno disponibili a partire dal 6 Novembre, lo stesso giorno in cui la società aprirà i preordini per i modelli di iPhone 12 Pro e 12 mini.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le custodie MagSafe in pelle per iPhone 12 arriveranno Novembre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento