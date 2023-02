Le diaspore sono al lavoro: “Disegniamo il futuro dell’Italia nel mondo”

ROMA – Le diaspore protagoniste della cooperazione allo sviluppo. Ponti tra mondi, capaci come nessuno di decolonizzare l’aiuto, liberandolo da ogni paternalismo. Che propongono alleanze alla pari, mettono radici nei territori e promettono di diventare Forum, spazio aperto e partecipato “collettore di idee ad alto impatto”. Sono le parole, le speranze a anzi molto di più – gli impegni – che hanno segnato a Roma la quarta edizione del Summit nazionale delle diaspore.

Al Centro congressi Angelicum, a pochi passi da piazza Venezia, le associazioni e le realtà animate da attivisti e comunità con origini straniere sono tornate a incontrarsi dopo la pandemia di Covid-19. E oggi ci sono nuove sfide, con l’Europa dilaniata dalla guerra in Ucraina o, le crisi all’altro angolo del mondo, come in Perù, dove l’arresto del presidente Pedro Castillo non ha sciolto i nodi politici e continua a dividere.

Quello del Summit è però un progetto che guarda avanti, in direzione del Forum, e che costruisce vie possibili. “Draft the Future!”, disegna il futuro, questo lo slogan della nuova fase. A guidarla sono l’associazione culturale Le Reseau e l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), supportate da realtà istituzionali che provano a fare sistema: la Cooperazione italiana, che nelle diaspore vede il ponte, la diplomazia quotidiana, sociale e profonda che può riportare l’Italia nel mondo.

TEWOLDE (RESEAU): “DIASPORE DIVENTINO PROTAGONISTE”

Il percorso del Summit nazionale delle diaspore ritorna, grazie all’impegno del sistema della Cooperazione italiana, nonostante la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, nel cuore dell’Europa: lo ha detto Mehret Tewolde Weldemicael, vicepresidente di Le Réseau.”Forse avevamo anche perso le speranze di riprendere questo percorso” ha sottolineato Tewolde. “L’appuntamento di oggi e questa nuova fase parte del progetto ‘Draft the Future!’ sono la dimostrazione del commitment della Cooperazione italiana: dal 2017 a oggi ci sono stati cinque governi, che non è poco, ma nonostante le traversie politiche siamo ancora qui, con un forte impegno che richiede risorse e vuole tramutarsi in azioni”.La vicepresidente di Le Reseau, organizzatrice del Summit, ha evidenziato la necessità di puntare su “protagonismo e leadership” delle diaspore. “La domanda che ci siamo posti al riguardo”, ha concluso Tewolde, “è se il sistema della Cooperazione è pronto a includere e integrare”.

BAKKALI (PD): “L’ITALIA SI APRA ALLE NUOVE CITTADINANZE”

“Sul tema migrazioni bisogna partire dai dati, per uscire dal vicolo cieco dell’immobilismo e delle strumentalizzazioni politiche”: a chiederlo è Ouadid Bakkali, deputata del Partito democratico (Pd) intervistata dall’agenzia Dire a margine del Summit nazionale delle diaspore.Nata in Marocco 36 anni fa, già presidente del Consiglio comunale di Ravenna, in Emilia-Romagna, la parlamentare evidenzia la necessità di “programmare e definire strutture normative nuove” in materia di mobilità umana e multiculturalità. L’assunto è che bisogna prendere consapevolezza del fatto che “l’Italia non è più come è stata, che il Paese è cambiato e che è attraversato e vissuto da diaspore contemporanee e da nuove cittadinanze”.Secondo Bakkali, “il linguaggio cambia la cultura e la percezione” e per questo è importante che le parole si fondino su informazioni corrette. “I dati devono essere patrimonio comune perché possiamo renderci conto della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno migrazione” dice la deputata. “Questo ci aiuta a non drammatizzare e a non criminalizzare, come sta accadendo ad esempio con il provvedimento sulle operazioni di soccorso in mare delle ong adesso in discussione in Parlamento”.Bakkali aggiunge, rispetto al Summit: “Ci racconta come creare sviluppo diffuso e co-progettato che tenga insieme le comunità e che provi a lavorare sul grande tema di questo tempo, che sono le disuguaglianze e il difficile rapporto tra i popoli e tra le diversità, oggi complicato proprio dalle disuguaglianze in aumento”.

CIARLO (AICS): “DOBBIAMO DECOLONIZZARE L’AIUTO”

Bisogna decolonizzare l’aiuto e puntare su partnership paritarie, cambiando approccio e riconoscendo appieno il ruolo delle comunità di origine straniere: è l’appello di Emilio Ciarlo, dirigente dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), intervistato dall’agenzia Dire a margine del quarto Summit nazionale delle diaspore.Nel colloquio si ricorda un dibattito promosso da Aics con Odile Sankara, artista, attivista e sorella dell’ex presidente del Burkina Faso Thomas Sankara, assassinato nel 1987, figura simbolo dell’anti-colonialismo e del panafricanismo.”Il Summit nazionale delle diaspore è un progetto iconico perché solleva il tema della decolonizzazione dell’aiuto” dice Ciarlo. “Anche la solidarietà può avere alla fine un sapore di paternalismo, che deve essere superato dando vita ad alleanze alla pari”.Secondo il dirigente, responsabile Comunicazione e relazioni istituzionali di Aics, “bisogna tentare di cambiare l’approccio dando sempre più leadership alle associazioni delle comunità di origine straniera e ai loro Paesi di provenienza”.Tra i temi in evidenza il Piano Mattei, iniziativa e visione del fondatore dell’Eni richiamata dal governo di Giorgia Meloni insieme con la promessa di un maggiore impegno con l’Africa. “Il nostro approccio è quello” dice Ciarlo. “Noi siamo una cooperazione dell’ultimo miglio, di prossimità: oggi vogliamo la costruzione di un forum permanente delle diaspore, con un proprio regolamento, un proprio statuto e una propria identità”. Del progetto il dirigente parla come di “una rivoluzione culturale” che rappresenterebbe “un grande passo in avanti”.Progressi sono comunque possibili anche nel breve periodo. Al riguardo, Ciarlo ricorda l’impegno affinché nell’elenco di Aics delle organizzazioni della società civile titolate a realizzare progetti di cooperazione internazionale all’estero figurino realtà espressione di comunità di origine straniera. “Abbiamo avuto una prima iscrizione di associazioni diasporiche”, dice il dirigente, “e contiamo di arrivare almeno a dieci o a 15”.

HART (OIM): “FORUM DIASPORE SIA COLLETTORE DI IDEE”

Il Forum delle diaspore come "un contenitore da riempire di contenuti", così da essere "un collettore di idee ad alto impatto": questa la prospettiva del progetto 'Draft the Future!' suggerita da Laurence Hart, direttore dell'Ufficio per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim).L'occasione delle dichiarazioni è stata la quarta edizione del Summit nazionale delle diaspore, al Centro congressi Angelicum, a Roma."Da sempre, come Nazioni Unite, siamo convinti che il coinvolgimento delle associazioni delle diaspore è un'opportunità sia per loro sia per i Paesi che le ospitano" ha detto Hart. "La nuova fase del Summit e il progetto 'Draft the Future!' rilanciano un ruolo di protagonismo delle