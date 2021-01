Le differenze tra le tre varianti del virus che spaventano il mondo

AGI – La variante inglese del virus “sembra causare un innalzamento della mortalità”. È stato l’allarme lanciato ieri dal primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, anche se i dati scientifici in realtà non vanno in questa direzione e ancora parlano di maggiore contagiosità ma non di maggior letalità.

In giorni ancora cruciali per la battaglia contro il Covid e per la campagna vaccini, iniziata simbolicamente il 27 dicembre in tutta Europa ma già alle prese con i rallentamenti dovuti alla mancanza di dosi della Pfizer, a destare preoccupazione ci sono anche le varianti del coronavirus.

Da quando,

