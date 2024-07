“le-donne-come-harris-sono-‘gattare’-senza-figli”.-aniston-contro-vance:-“spero-che-sua-figlia-diventi-mamma-un-giorno”

ROMA – “Non riesco a credere che questo venga da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti. Quello che posso dire è: Signor Vance, prego che sua figlia abbia la fortuna di avere figli un giorno”. Jennifer Aniston si è scagliata contro il candidato alla vicepresidenza di Donald Trump, J.D. Vance, che ha definito le donne come Kamala Harris “un branco di ‘gattare’ senza figli con vite miserabili”. Parole pronunciate in un’intervista nel 2021 e ricondivisa in queste ore dall’attrice sui social.

“Spero che sua figlia non abbia bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione, stai cercando di portarle via anche questo”, ha scritto la star di ‘Friends’ in riferimento alla posizione di Vance sul blocco degli embrioni nella fecondazione assistita e sul sostegno al divieto nazionale dell’aborto. Temi importanti per Aniston. L’attrice, infatti, ha raccontato in un’intervista la sua battaglia per diventare madre.

