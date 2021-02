Le donne europee guadagnano il 14,1% in meno dei colleghi uomini

AGI – In occasione della giornata europea per la parità retributiva fra donne e uomini, una nuova campagna è stata lanciata dal Partito socialista europeo, con l’hashtag #MakeHerCount. Nell’Unione europea il divario delle retribuzioni è ancora superiore al 14%, sottolinea una nota delle donne del Pse, che ricorda che il giorno è simbolico di quando, dopo 50 giorni di lavoro “non retribuito” per le donne, si torna al livello dei colleghi maschi.

“E’ necessario un aumento di stipendio per le lavoratrici europee – dichiara la presidente ungherese delle donne socialiste Zita Gurmai – Sono in prima linea nella lotta alla pandemia ed è giunta l’ora che il loro lavoro sia riconosciuto e retribuito adeguatamente.

