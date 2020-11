AGI – Ci sono anche due donne che i talebani utilizzavano per assassinare i nemici tra gli oltre cinquemila prigionieri liberati dal governo afghano dopo gli accordi di pace. Muzghan e sua zia Nasreen erano state arrestate con l’accusa di aver adescato un agente dei servizi di Kabul con la promessa di un rapporto sessuale invitandolo nella propria abitazione dove gli hanno sparato usando una pisola con il silenziatore per poi gettarne il corpo in un vicino cimitero. Nasreen aveva usato la figlia che aveva fatto da esca dicendosi disposta a prostituirsi.

Le due donne sono state rilasciate a settembre dopo aver confessato di far parte della famigerata rete Haqqani,

L’articolo Le due killer talebane che seducevano e uccidevano gli 007 di Kabul proviene da Notiziedi.

