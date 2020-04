Se il premier Conte valuterà, come ha appena annunciato, di inserire in corsa nella task force per la fase 2 anche un tecnico esperto di temi infantili, se incontrerà prestissimo il gruppo trasversale di parlamentari del tavolo “Bambini e bambini”, se, insomma, i diritti dell’infanzia stanno finalmente per entrare a pieno titolo nell’agenda dell’emergenza coronavirus, il merito va un po’ anche allo strattonamento governativo animato da due mamme stanziate nella Val di Lanzo, nei dintorni di Torino.

Sarah Malnerich e Francesca Fiore, rispettivamente 40 e 36 anni, una figlia di 5 anni la prima, due di 6 e 8 la seconda e fondatrici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le due mamme che lottano per far inserire i bambini nella “Fase 2” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento