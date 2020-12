Le parole della sindaca pronunciate sabato scorso dopo la sentenza sono però sembrate stonate: l’accordo tra Pd e e M5S non sarebbe un “inciucio» come ha sottinteso in una frase, ma soltanto la conferma di un’alleanza che già esiste Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le elezioni che per Raggi

hanno il sapore della rivincita proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento