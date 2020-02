Le ferrovie austriache hanno bloccato i treni con l’Italia per paura del coronavirus

Le ferrovie austriache hanno bloccato tutti i treni da e per l’Italia a causa della diffusione del coronavirus. “Al momento non è possibile viaggiare attraverso il Brennero in nessuna delle direzioni a causa di un divieto ufficiale dalle autorità”, ha spiegato la compagnia Obb in un tweet. Dopo che un treno proveniente dall’Italia era stato fermato al confine al Brennero perché a bordo vi erano due persone con febbre alta e il sospetto che potesse trattarsi di un caso di coronavirus, le ferrovie austriache hanno deciso di fermare il traffico.

I convogli Eurocity fermati dalle autorità austriache alla stazione del Brennero sono due,

