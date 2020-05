Le “folle” a Torino per vedere le frecce tricolori

“Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l’impegno, loro e di noi come istituzioni, quando le cose funzionano. Ma questo non e’ stato il caso”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino, postando una foto della folla radunatasi oggi, nel centro della città, per assistere al passaggio delle Frecce Tricolori. “Porterò questa situazione – aggiunge la sindaca – al tavolo di pubblica sicurezza”.

Lo spettacolo è avvenuto intorno alle 15 e subito sui social si sono diffuse foto e video che riprendevano il lieto passaggio. La stessa Sindaca della città piemontese aveva salutato il lieto evento: “Oggi,

