AGI – Scatta domani la zona arancione per Campania, Emilia Romagna e Molise e la gente torna a riversarsi per le strade approfittando di bar e ristoranti ancora aperti aiutati dal bel tempo. Da domani solo asporto dunque per bar e ristoranti e spostamenti consentiti, tranne casi di necessità, solo nella propria città. E, soprattutto nel capoluogo campano la gente in giro è stata tanta ma molti anche i controlli.

Il rischio era quello di vedere le scene di San Valentino e Carnevale con migliaia e migliaia di napoletani in giro. E anche stamattina, con il sole e le temperature miti,

L’articolo Le folle in strada a Napoli e Bologna per l’ultimo giorno in zona gialla proviene da Notiziedi.

