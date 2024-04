Le forze armate israeliane recuperano il corpo di un ostaggio. La famiglia attacca il governo: potevano salvarlo

La famiglia di Eilad Katzir: “Avrebbe potuto essere salvato se fosse stato raggiunto in tempo un accordo” con Hamas

Roma, 6 apr. (askanews) – Le forze armate israeliane hanno confermato il recupero del corpo di uno degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, identificato come Elad Katzir e ritrovato nella zona di Khan Younis.

Come riporta il Times of Israel, stando alle fonti dell’Idf l’uomo – rapito nel kibbutz di Nir Oz lo scorso 7 ottobre – sarebbe stato ucciso dalle milizie della Jihad Islamica. La famiglia di Katzir da parte sua ha confermato di aver ricevuto la salma, ma ha criticato la “codardia” del governo israeliano affermando che il loro congiunto “avrebbe potuto essere salvato se fosse stato raggiunto in tempo un accordo” con Hamas.

“Il portavoce dell’Idf annuncerà il successo della coraggiosa operazione di recupero, ma non vi dirà che né il Primo ministro, né il governo, né l’Idf hanno la minima idea di dove siano tenuti gli ostaggi, e non vi dirà che non hanno modo di proteggerli anche quando sanno dove si trovano”, si legge in un post diffuso su Facebook.