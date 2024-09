Le forze israeliane: nuovo raid su Beirut. Il premier libanese: gli sfollati sono un milione

Bombardamento “di precisione” nel quartiere di Dahiyeh

Roma, 29 set. (askanews) – Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver condotto un bombardamento “di precisione” nel quartiere di Dahiyeh, a Beirut, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sul possibile obbiettivo. Il raid era stato comunicato in precedenza dai media libanesi, che non hanno fornito alcun bilancio dei danni o delle vittime.

Intanto il premier libanese, Najib Mikati ha reso noto che sono circa un milione gli sfollati in Libano in seguito ai bombardamenti israeliani in corso dal 16 settembre, “il più grande esodo nella storia del Libano”. Mikati ha ribadito che il governo libanese è pronto a rispettare la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu “sempre e quando vi siano le condizioni pertinenti quali un cessate il fuoco su tutti i fronti, compresa la Striscia di Gaza”. Il Libano sta “mobilitando tutte le risorse politiche e diplomatiche per dimostrare che la priorità è mettere fine all’aggressione sionista in corso”, ha concluso Mikati.