Le forze speciali di Israele avviano incursioni limitate in Libano

Prima della prevista invasione più ampia

Roma, 1 ott. (askanews) – Le forze speciali israeliane hanno condotto piccole incursioni mirate nel Libano meridionale, raccogliendo informazioni in vista di una prevista incursione terrestre più ampia. Lo hanno affermato persone a conoscenza della questione citate dal Wall Street Journal.

Le incursioni, che hanno incluso l’ingresso nei tunnel di Hezbollah situati lungo il confine, si sono verificate di recente e negli ultimi mesi, come parte dello sforzo di Israele per degradare le capacità di Hezbollah lungo il confine che divide Israele e Libano, hanno affermato le stesse fonti. I tempi di qualsiasi azione terrestre potrebbero cambiare, hanno aggiunto.

L’amministrazione Biden – secondo quanto affermato da alcuni funzionari Usa – prevede un’imminente invasione israeliana del Libano.

Nella serata di lunedì i residenti del nord di Israele vicino al confine hanno affermato che le forze israeliane stanno bombardando pesantemente il Libano e hanno affermato di aver sentito fuoco di artiglieria, aerei ed esplosioni. Hanno anche ricevuto istruzioni di rimanere vicino ai rifugi.La previsione prevalente è che gran parte dei combattimenti si svolgeranno lungo il confine israelo-libanese, anche se a Washington esiste la preoccupazione che la guerra possa espandersi geograficamente e durare più a lungo.

Un funzionario israeliano ha affermato che, se ci dovesse essere un’operazione di terra più ampia, questa comprenderebbe “incursioni localizzate e limitate contro obiettivi di Hezbollah lungo il confine con l’obiettivo di distruggere le capacità delle Forze Radwan”, l’unità per le operazioni speciali del gruppo militante. Le forze israeliane valutano infatti che il gruppo si stia preparando per un attacco, come ha fatto Hamas prima del 7 ottobre, incluso il posizionamento di vestiti, armi e altri materiali lungo il confine.