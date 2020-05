“Le foto ai Navigli non sono accettabili ma l’atteggiamento generale è buono”

Foto come quelle che sono state scattate sui Navigli a Milano, con un grande numero di persone, alcune che bevevano birra in strada, “non sono accettabili e senza dubbio non sono l’ideale per le misure di isolamento che dovremmo mantenere”, tuttavia, se “può essere vero che alcuni hanno comportamenti non rispettosi della legge sul distanziamento, l’atteggiamento generale è molto cambiato rispetto a febbraio: in maggioranza si usano i dispositivi e non ci si dà la mano”.

È una posizione di pacata osservazione dei fatti quella del professor Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università Statale di Milano, che con l’AGI ha fatto un punto sull’andamento dell’epidemia sottolineando un concetto: “E’

