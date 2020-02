LE FOTO/ Incidente sull’Anfiteatro: motociclista rischia la vita per una portiera aperta

Un uomo è rimasto ferito stasera in un incidente mentre era a bordo della sua moto.

E’ accaduto al corso Terracciano, nei pressi dell’Anfiteatro, proprio di fronte alla farmacia “Carella”.

Il centauro, nato nel 1972 e residente in via Campana, è stato soccorso sul luogo del sinistro e poi ricoverato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di La Schiana, dove per fortuna le sue condizioni sono risultate molto migliori di ciò che si temeva inizialmente.

La dinamica dell’incidente è stata chiarita dalle stesse persone coinvolte nell’impatto.

Il malcapitato, procedendo in direzione delle Palazzine per tornare a casa,

