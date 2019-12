Dalla statua dedicata a Zlatan Ibrahimovic ai festeggiamenti per la vittoria in Copa Libertadores del Flamengo: queste le foto più belle del 2019 calcistico. La Copa Libertadores vinta dal Flamengo La commozione di Ranieri all’addio di Daniele De Rossi Pochettino dopo la rimonta in semifinale di Champions La storica qualificazione ai gironi di Champions dell’Atalanta La presentazione di Ribery alla Fiorentina La statua dedicata a Zlatan Ibrahimovic Ronaldo vola in cielo per realizzare il gol… continua a leggere sul sito di riferimento