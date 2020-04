Le Iene, Adriano Panzironi: Vitamina C e D prevengono Coronavirus | Video Mediaset

Le Iene, Adriano Panzironi: chiusa la Life 120 Channel dopo le dichiarazioni su vitamine C e D correlate al Coronavirus.

E’ notizia di questi giorni: l’Agcom ha deciso di spegnere il Life 120 Channel di Adriano Panzironi dopo le sue ultime parole circa la correlazione tra vitamine C e D e prevenzione contro il Coronavirus. Nonostante le sue parole però il guru è ancora ospite di diversi salotti televisivi e i suoi programmi sono ancora in video, come mai?

Ecco il video Mediaset del servizio di Andrea Agresti trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

