Le Iene, agenzia di viaggi procura tampone falso per viaggiare | Video Mediaset

Le Iene si occupa di un’agenzia di viaggio in grado di offrire ai clienti tampone falso per poter viaggiare. Proprio così, di questi tempi con la pandemia globale da Coronavirus in alcuni paesi è richiesto un tampone negativo all’ingresso.

L’inviato Luigi Pelazza si è recato in una agenzia di viaggi di Napoli dove è possibile avere falsi certificati di negatività al Covid-19 per poter viaggiare tranquillamente. Poco dopo l’arrivo delle Iene presso l’agenzia, arrivano anche i Carabinieri che giustamente procedono alla chiusura dell’agenzia!

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento