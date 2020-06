Le Iene, Alexa, Immuni e la privacy: ci sono rischi? | Video Mediaset

Alexa, Immuni e assistenti virtuali: quali sono i rischi per la privacy? Ecco il servizio di Nicolò De Devitiis a Le Iene.

L’app Immuni è finalmente disponibile e in tantissimi si domandano ancora quali sono i rischi legati alla privacy una volta installata sui dispositivi. L’applicazione, pensata per cercare di contenere un possibile ritorno della pandemia da Coronavirus, è stata scaricata su 500mila dispositivi nel primo giorno di uscita. Intanto l’inviato Nicolò De Devitiis si è anche occupato di Alexa e dei dispositivi virtuali che sono diventati oramai una presenza fissa nelle case degli italiani. Quali sono i rischi per la nostra privacy?

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna del programma.

