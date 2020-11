Le Iene, Ama Roma e traffico di carburante rubato dai camion: il servizio di Filippo Roma | Video Mediaset

A Le Iene Filippo Roma indaga su un sistema vero e proprio: si tratta di un traffico di carburante rubato dai camion dell’Ama di Roma.

Proprio così: tantissima benzina pagata con i soldi degli italiani viene sottratto dai camion dell’Ama di Roma, la società in house che gestisce per conto dell’ente Roma Capitale la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi. L’inviato Filippo Roma con la complicità di Marco Occhipinti ha deciso di indagare su un sistema che andrebbe avanti da anni. Per l’occasione Filippo Roma ha incontrato anche una “pentita” pronta a raccontare la sua verità.

Ecco il video Mediaset con il servizio di Filippo Roma a Le Iene.

