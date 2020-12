Le Iene, baby killer di 14 anni uccidono per la cocaina: il servizio di Giulio Golia | Video Mediaset

A Le Iene Giulio Golia racconta la storia di due baby killer che hanno ucciso un uomo di 42 anni per della cocaina. La tragica storia si è consumata nella periferia di Monza dove, due giovani ragazzi di soli 14 e 15 sono ritenuti gli assassini di un tossicodipendente di 42 anni, ucciso con 20 coltellate.

L’inviato Giulia Golia ha incontrato i genitori di Cristian Sebastiano che non si danno pace per quanto successo, ma anche i genitori dei due presunti baby killer. Si può arrivare ad uccidere con 20 coltellate un uomo per della droga?

Ecco il video Mediaset del servizio di Giulio Golia a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento