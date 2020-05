Le Iene, buyer e la moda online a prezzi stracciati | Video Mediaset

A Le Iene si parla di moda con il diffondersi di buyer che sui social vendono illegalmente abiti di grandi marchi. Proprio così, la moda oramai corre sul web dove tantissimi buyer hanno messo in moto un sistema illegale di vendita di abiti e accessori di grandi marchi di moda venduti illegalmente a prezzi stracciati. Dietro questo commercio si nasconde però un duplice problema: non solo per le griffe, ma anche per lo Stato visto che le tasse non vengono pagate.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento