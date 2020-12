Le Iene: Carlo Gilardi, cambiata la cartella clinica del 90enne ricoverato contro il suo volere in una RSA | Video Mediaset

Nina Palmieri torna ad occuparsi della vicenda di Carlo Gilardi, il 90enne benefettatore che da 25 giorni è ricoverato in una rsa. Nella scorsa puntata l’inviata aveva raccontato un’importante novità: la rimozione della parola Tso sulla cartella clinica dell’uomo, ma qualcosa è già cambiato.

La cartella clinica, infatti, è stata già modificata. A sostenerlo è una fonte interna alla rsa dove il benefattore è rinchiuso da 25 giorni contro la sua volontà. Per questo motivo Nina Palmieri è tornata a parlare con l’amministratrice di sostegno dell’uomo che in queste ore festeggia 90 anni. Non solo la Palmieri lancia anche un appello al presidente della Repubblica affinché possa aiutare Carlo a tornare libero.

