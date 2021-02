Le Iene, Clubhouse è il social solo ‘voce’: quali sono i rischi? | Video Mediaset

A Le Iene si parla di Clubhouse, il social del momento che impazza tra i giovanissimi (e non solo). Cosa cambia rispetto agli altri social network? Si tratta di un social solo voce che sta impazzando, ma per partecipare è necessario non solo iscriversi, ma anche ricevere degli inviti.

L’inviato Matteo Viviani ci ha spiegato come funziona Clubhouse, ma anche quelli che sono i rischi. Per iscriversi, infatti, bisogna dare accesso ai numeri di telefono della propria rubrica. Ma dove vanno a finire i nostri dati? L’Europa e l’Italia chiedono spiegazioni.

Ecco il video Mediaset .

