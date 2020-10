Le Iene, come ha fatto la Cina a sconfiggere il virus Covid? | Video Mediaset

A Le Iene si parla di Covid e la Cina. L’Oriente sembra aver sconfitto quasi del tutto questo terribile virus, mentre il resto del mondo e anche l’Italia è nel pieno della seconda ondata di contagi. Come hanno fatto? L’inviata Roberta Rei ha raccontato come è oggi la vita a Wuhan, la cittadina dove lo scorso dicembre è scoppiato il Coronavirus. A distanza di quasi un anno tutto sembra essere tornato alla normalità come confermano i video e le testimonianze di chi si trova nella città dove è scoppiata la pandemia. Tutto questo grazie alla regola della 3 T: testare, tracciare, e trattare. Come mai qui non è stato possibile?

Ecco il video Mediaset con il servizio di Roberta Rei sulla Cina e il Covid.

