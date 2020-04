Le Iene, Coronavirus a Napoli: quali saranno le conseguenze? | Video Mediaset

Coronavirus nella città di Napoli: cosa succederà una volta finito il lockdown? Quali sono le conseguenze che sta lasciando la diffusone del virus Covid-19 a Napoli? Dalle Vele di Scampia ai quartieri Spagnoli fino al Rione Sanità, Giulio Golia nel servizio per Le Iene racconta il dramma di chi vive in questi quartieri e non ha letteralmente nulla da mettere in tavola. E i pochi aiuti sono in odore di camorra.

Ecco il video Mediaset del servizio di Giulio Golia de Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento