Le Iene, Coronavirus e imprese: gli aiuti economici del Governo dove sono? | Video Mediaset

Le Iene si occupano del Coronavirus e delle difficoltà delle imprese ancora in attesa degli aiuti economici del Governo.

Il Governo ha annunciato aiuti economici da 400 miliardi di euro per le imprese drammaticamente colpite dal lockdown di 2 mesi causato dall’emergenza sanitaria Coronavirus. A distanza di mesi però il denaro non è mai arrivato e moltissime aziende vivono in condizioni di grandissima crisi. Non solo, sono tantissimi anche i lavoratori ancora in attesa della cassa integrazione. L’inviato Silvio Schembri ha incontrato proprio gli imprenditori messi in ginocchio dal Coronavirus.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

