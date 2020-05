Le Iene, Coronavirus e stipendio politici e taglio capelli Giuseppe Conte | Video Mediaset

Le Iene e la strana proposta di Filippo Roma ai politici italiani ai tempi del Coronavirus fino al mistero risolto circa il taglio di capelli di Giuseppe Conte.

La Iena Filippo Roma si è recato fuori il Parlamento per incontrare diversi esponenti degli schieramenti politici a cui ha proposto: “rinuncereste ai 27 milioni di euro presi a marzo e aprile, con una sola seduta a settimana in Parlamento, per darli agli italiani in difficoltà”? Non solo, la Iena ha anche incontrato il Premier Giuseppe Conte per fare chiarezza sul taglio dei capelli sempre impeccabile!

Ecco video Mediaset del servizio di Filippo Roma trasmesso a Le Iene.

