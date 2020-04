Le Iene, Coronavirus e strage di anziani in Lombardia: si poteva evitare? | Video Mediaset

Le Iene, la diffusione del Coronavirus ha causato una vera e propria strage di anziani nella Regione Lombardia: si poteva evitare? Lo scorso 8 marzo la Regione Lombardia per liberare un pò di posti letto negli ospedali ha deciso di trasferire alcuni malati da Coronavirus nelle case di cura / RSA in assenza di altre strutture disponibili. Una scelta che, a distanza di settimane, ha causato la morte di 1.000 anziani forse contagiati dai malati di Covid-19. Perché nessuno si è ricordato dell’ex ospedale civile di Legnano? Questa strage di anziani si poteva evitare in qualche modo?

Ecco il video Mediaset del servizio tramesso nella puntata odierna de Le Iene.

