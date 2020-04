Le Iene, Coronavirus e uomini: causa davvero la sterilità? | Video Mediaset

Le Iene, il Coronavirus causa davvero la sterilità negli uomini? In queste settimane di pandemia, in tanti hanno associato una possibile correlazione tra il virus covid-19 come causa di sterilità negli uomini. Perchè? Stando ad alcuni studi si è detto che il virus si anniderebbe nei testicoli, sfuggendo così al sistema immunitario degli uomini. Non solo, si è anche parlato di una possibile causa di sterilità. E’ davvero così? Per questo motivo la Iena Alessandro Di Sarno ha parlato con la responsabile di questo studio e ha fatto un piccolo test con l’aiuto di un malato di Covid-19.

Ecco il video Mediaset del servizio di Alessandro Di Sarno trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

