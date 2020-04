Le Iene, Coronavirus e Wuhan: come sta andando la ripresa? | Video Mediaset

Le Iene, la ripresa post Coronavirus in Italia sarà come è successo a Wuhan? Lo scorso 8 aprile la città di Wuhan è ufficialmente uscita dalla quarantena dopo 76 giorni. Grazie all’aiuto di un contatto locale, l’inviata Roberta Rei ha cercato di capire cosa sia successo davvero in Cina in tutte queste settimane di diffusione del virus Covid-19. Non solo, ha cercato di capire come sta andando il progressivo ritorno alla normalità dopo un lunghissimo lockdown domandandosi: andrà così anche in Italia?

Ecco il video mediaset del servizio della Iena Roberta Rei.

