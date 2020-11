Le Iene, Coronavirus: Regione Calabria zona rossa. Perchè? Parla un medico | Video Mediaset

La Regione Calabria e lo scandalo della sanità: Le Iene incontrano i medici e il consigliere comunale.

“Avessero aperto i posti letto tipo Gioia Tauro e individuato un altro punto nella zona della Locride, la Calabria non sarebbe diventata zona rossa. Ma non hanno fatto niente” è la denuncia di un medico calabrese ai microfoni dell’inviato Gaetano Pecoraro. Dopo la notizia che la Calabria è zona rossa la rabbia è tanta da parte dei cittadini. Nonostante il basso numero di contagi da Coronavirus, la Regione è stata inserita nella lista delle zone rosse per l’assenza di un piano anticontagio.

Ecco il video Mediaset del servizio di Gaetano Pecoraro sullo scandalo sanità in Calabria ai tempi del Covid-19.

