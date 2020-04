Le Iene, cosa è il MES? La (non) risposta dei parlamentari | Video Mediaset

Le Iene, cosa è il MES? I parlamentari hanno provato a spiegarne il significato, ma pochi sembrano conoscerne il significato.

In queste settimane di emergenza Coronavirus non si parla d’altro che del MES. Cosa significa? Tutti ne parlano, ma pochi ne conoscono davvero il significato. Per questo motivo la Iena Silvio Schembri si è recato fuori Montecitorio per parlarne con i parlamentari, ma in pochi hanno superato l’esame. Tra risposte sconclusionate, errori grammaticali, in pochi hanno dimostrato di essere preparati…

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

