Le Iene, cosa si nasconde dietro gli sprechi della politica italiana | Video Mediaset

A Le Iene il servizio di Gaetano Pecoraro che ci racconta cosa si nasconde dietro gli sprechi della politica italiana. Da diverse settimane la politica italiana è impegnata a discutere se chiedere o meno i fondi del Mes, circa 37 miliardi di euro. Si tratterebbe di un aiuto economico importante per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Intanto nel nostro Paese c’è la possibilità di accedere a decine di miliardi a fondo perduto, che però sono a rischio perchè non si è in grado di programmare le spese. Perchè?

Ecco il video Mediaset con il servizio di Gaetano Pecoraro a Le Iene.

