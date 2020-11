Le Iene, Covid Hotel in Italia: in Lombardia già ne funzionano 4 | Video Mediaset

I Covid Hotel arrivano anche in Italia. A Le Iene l’inviata Alice Martinelli è andata a vederne alcuni in Lombardia. La Regione più colpita dalla pandemia di Covid-19 ha organizzato i primi Covid Hotel a Milano dove sono stati attivati già quattro strutture destinate a chi, risultato positivo al Coronavirus, deve trascorrere la quarantena da solo.

Ma quali sono i requisiti di questi hotel? Prima di tutto: la sanificazione, la presenza h24 di personale, ma anche servizi essenziali come pranzo e cena. Alla Regione spetta il compito di pagare quasi 100 euro a persona ospitata. Con l’impennata dei contagi da Coronavirus però ne servirebbero molto di più. Solo in Lombardia, infatti, ne servirebbe almeno 100 per fronteggiare la pandemia.

Ecco il video Mediaset del servizio di Alice Martinelli dedicato ai Covid Hotel in Italia.

