Le Iene e il servizio su Chico Forti: l’Italia chiede giustizia | Video Mediaset

L’Italia chiede giustizia per Chico Forti a Le Iene: prosegue l’inchiesta a favore del nostro connazionale in prigione a Miami.

La Iena Gaston Zama ha attraversato l’Italia da sud a nord per raccogliere tutte le storie di chi, nel corso di questi mesi, si è mobilitato chiedendo giustizia per Chico Forti, il nostro connazionale arrestato a Miami e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Dopo l’inchiesta in tanti hanno deciso di far sentire la propria voce per Chico Forti, tra cui anche la madre che in questi giorni ha festeggiato il 92esimo compleanno e attende ancora di poter riabbracciare l’amato figlio.

E poi il compleanno della mamma di Chico, Maria, che a 92 anni è ancora in piena forma e lotta per poter riabbracciare suo figlio.

Ecco il video Mediaset del nuovo servizio di Gaston Zama dedicato alla vicenda di Chico Forti.

continua a leggere sul sito di riferimento